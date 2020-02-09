Экс-сотрудники «Беркута», которых по обмену отдали в «Л/ДНР», вернулись в Киев и хотят в суде добиться правды по делу о расстрелах на Майдане

Александр Маринченко (крайний справа), Сергей Тамтура (крайний слева) Двое бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых в рамках обмена передали в «Л/ДНР», Александр Маринченко и Сергей Тамтура, вернулись в Киев и заявили о намерении и далее учавствовать в суде по делам Майдана и добиться истины.

Об этом сообщили в Facebook их адвокат Алексей Горошинский.

Отметим, что Маринченко, Тамтуру и их коллег Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве во время протестов 20 февраля 2014.

Адвокат также опубликовал открытое обращение своих клиентов к Президенту Владимиру Зеленскому, Генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Маринченко и Тамтура отмечают, что не совершали преступлений, в которых их обвиняют. Основная причина их возвращения на подконтрольную Украине территорию - правда. Они уверяют, будут участвовать в дальнейших судебных заседаниях.

Напомним, что в ГПУ заверили, что рассмотрение дела по обвинению экс-беркутовцев в убийствах на Майдане будет продолжено.