Среди районов Николаевской области на Первомайщине полиция за год зафиксировала наибольшее количество преступлений

В Николаевской области полиция в 2019 году зафиксировала больше всего преступлений на территории Первомайского района.

Об этом идет речь в ответе ГУ Нацполиции в Николаевской области на информационный запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

Всего на территории области (без учета города Николаева) на протяжении 2019 года полиция зафиксировала 24 тысячи 524 уголовных правонарушения. Из них небольшой тяжести – 6 тысяч 79, средней – 12 тысяч 164, тяжкие преступления – 5 тысяч 117, особо тяжкие – 1 тысяча 164.

В Арбузинском районе Николаевской области в течение прошлого года полиция зарегистрировала 346 уголовных преступлений. Среди них небольшой тяжести – 95, средней – 173, тяжкие преступления – 66, особо тяжкие – 12.

В Баштанском районе за год полиция зарегистрировала 480 уголовных преступлений. Среди них небольшой тяжести – 117, средней – 160, тяжкие преступления – 177, особо тяжкие – 26.

В Березанском районе подобные данные показывают следующий результат. За год зарегистрировали 249 преступлений: небольшой тяжести – 92, средней – 96, тяжкие преступления – 52, особо тяжкие – 9.

А в Братском районе зафиксировали 105 преступлений небольшой тяжести, средней – 162, тяжкие преступления – 62, особо тяжкие – 27. Всего за год их было 356.

В Веселиновском районе Николаевской области в течение прошлого года полиция зарегистрировала 388 уголовных преступлений. Среди них небольшой тяжести – 152, средней – 141, тяжкие преступления – 76, особо тяжкие – 19.

В Витовском районе в течение 2019 года полиция зарегистрировала 917 уголовных преступлений. Среди них небольшой тяжести – 245, средней – 355, тяжкие преступления – 277, особо тяжкие – 40.

В Вознесенском районе зафиксировали 368 преступлений небольшой тяжести, средней – 593, тяжкие преступления – 378, особо тяжкие – 35. Всего за год на Вознесенщине их зафиксировали 1374.

Во Врадиевском районе за год полиция зарегистрировала 309 уголовных преступлений. Среди них небольшой тяжести – 115, средней – 102, тяжкие преступления – 79, особо тяжкие – 13.

В Доманевском районе за год полиция зарегистрировала 414 преступлений. Среди них небольшой тяжести – 142, средней – 148, тяжкие преступления – 115, особо тяжкие – 9.

В Еланецком районе полиция зарегистрировала 221 преступление за прошлый год. Среди них небольшой тяжести – 55, средней – 107, тяжкие преступления – 50, особо тяжкие – 9.

В Казанковском районе в течение 2019 года полиция зарегистрировала 503 уголовных преступления. Среди них небольшой тяжести – 149, средней – 176, тяжкие преступления – 164, особо тяжкие –14.

На Кривоозерщине за год полицейские зарегистрировали 358 уголовных преступления. Среди них небольшой тяжести – 125, средней – 112, тяжкие преступления – 107, особо тяжкие –14.

Следователи Николевского отделения полиции в 2019 году занимались расследованием 506 уголовных преступлений: небольшой тяжести – 187, средней – 175, тяжкие преступления – 135, особо тяжкие – 9.

В Новобугском районе Николаевской области в течение прошлого года полиция зарегистрировала 529 уголовных правонарушений. Среди них небольшой тяжести – 119, средней – 253, тяжкие преступления – 143, особо тяжкие – 14.

В Новоодесском районе было 107 преступлений небольшой тяжести, средней – 205, тяжкие преступления – 106, особо тяжкие – 10. Всего за год на в этом районе их зафиксировали 428.

В Очаковском районе полицейские в 2019 году разбирались с 731 преступлением. Небольшой тяжести – 283, средней – 258, тяжкие преступления – 166, особо тяжкие – 24.

А в Первомайском районе зафиксировали 540 преступлений небольшой тяжести, средней – 1021, тяжкие преступления – 380, особо тяжкие – 96. Всего за год их тут было 2037.

В Снигиревском районе Николаевской области в течение прошлого года полиция зарегистрировала 586 уголовных правонарушений. Среди них небольшой тяжести – 220, средней – 206, тяжкие преступления – 139, особо тяжкие – 21.

Напомним, что за 2019 год в Николаеве больше всего преступлений зарегистрировали в Ингульском районе, а наименьше – в Корабельном.