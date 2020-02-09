Военнослужащий, устроивший стрельбу в торговом центре в Таиланде, ликвидирован – он убил 26 человек

Военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, в результате которой погибли 27 человек (включая стрелка, – ПН) и получили ранения 63 человека, ликвидирован.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Напомним, в субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Яккрапант Томми застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом исчез, похитив автомобиль. По дороге в торговый центр «Терминал-21» он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат снова открыл огонь, после чего взял людей в заложники.

Стрелок был убит на территории торгового центра.

«Полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников. Некоторые из них были ранены», – говорится в сообщении.

«Спасибо полиции и военным, которые разрешили этот инцидент, - написал министр здравоохранения страны Анутин Чарнвееракул на своей странице в Facebook. - Необыкновенно!».

Глава ведомства также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, заверив, что «врачи позаботятся о здоровье каждого, кого к ним доставят».

По словам премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча, основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым. Он также добавил, что, по уточненным данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 26 человек, еще 57 получили ранения.