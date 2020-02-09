На Закарпатье спецназ полиции задержал причастных к перестрелке в Мукачево

На Закарпатье в населенном пункте Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали несколько человек, которые, вероятно, связаны с стрельбой в Мукачево.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Задержание прошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах.

Два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатской области.

По информации местного издания, задержание произошло по делу о недавнем стрельбу в Мукачево.

В пресс-службе Нацполиции подтвердили задержание банды, устроившей стрельбу в Мукачево.

«По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и роты особого назначения полиции области. При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля, около 10:00 часов на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь. Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.