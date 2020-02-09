«Планировала установить контроль над областью»: В полиции рассказали подробности о задержании банды на Закарпатье

Возможные причастные к стрельбе в Мукачево оказывали вооруженное сопротивление при задержании.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Сообщается, что после стрельбы в Мукачево полиция, спецназ, сотрудники СБУ и прокуратура провели совместную спецоперацию по задержанию участников банды, которые планировали установить контроль над областью. Результатом операции стало задержание главаря и членов преступной группировки.

По данным полиции, банда была вооружена, при задержании участники группировки оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться. Их задержали, в результате никто не пострадал. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле.

Напомним, 7 февраля, около 10:00 часов на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь. Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.

8 февраля члены банды, которая устроила стрельбу в Мукачево, были задержаны спецназом полиции.