Во Львове водитель под наркотическим кайфом зажал руку патрульного окном и протянул его по дороге на 100 метров

Во Львове 9 февраля водитель с признаками наркотического опьянения зажал руку патрульного окном автомобиля и около 100 метров тянул его по дороге.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Львовской области.

Около 14:00 на улице Повитряний к патрульным обратились оперативники управления противодействия наркопреступности и сообщили, что по этой улице вскоре будет ехать автомобиль «Renault Megane». В этой машине находился разыскиваемый полицейскими человек.

Патрульные заметили этот автомобиль и остановили его на улице Ганкевича. Номерные знаки едва просматривались, поэтому полицейские попросили водителя выйти и устранить нарушения.

Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг, неизвестный резко поднял стекло, зажал руку патрульному и тронулся. Напарник и сотрудники УПН пытались остановить транспортное средство.

Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился. 24-летнего львовянина задержали. Он имел признаки наркотического опьянения.

Его пассажирка, 34-летняя львовянка, действительно оказалась в розыске Железнодорожным отделом полиции по части 2 статьи 185 («Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц») УК. У нее обнаружили вещество, вероятно наркотического происхождения. По предварительной информации, это 10 граммов метадона.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь для полицейского.

Водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения. На него вынесли постановление по части 6 статьи 121 («Загрязненный номерной знак, что не позволяет четко определить его с расстояния двадцати метров») КУоАП и по части 1 статьи 130 («Управление в нетрезвом состоянии») КУоАП.

Мужчину задержали по статьи 208 («Задержание уполномоченным должностным лицом») УПК и поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит ответственность по части 2 статьи 342 («Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей») УК, а также по части 2 статьи 345 («Умышленное причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей») УК.

Напомним, как в Днепре водитель протащил патрульного по асфальту и сбежал с места происшествия.