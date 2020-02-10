В Киеве суд избирает меру пресечения военнослужащей, которая угрожала Зеленскому – прокурор просит личное обязательство

Печерский районный суд Киева в понедельник, 10 февраля, избирает меру пресечения военнослужащей Марусе Зверобой, которая вместе с нардепом от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Софией Фединой высказала на видеозаписи угрозы в сторону Президента Украины Владимира Зеленского.

Прямую трансляцию из зала суда ведет телеканал «Наш».

Как известно, ранее народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ Марусей Зверобой обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

В ноябре текущего года стало известно, что в отношении нардепа от фракции «Евросолидарность» Софии Федины и военнслужащей ВСУ Маруси Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского.

6 февраля ГБР вручило подозрение угрожавшей Зеленскому Марусе Зверобой. Нардеп от партии Порошенко к следователю не пришла «из-за больничного».

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12:22 Тем временем, пока судьи в зале нет, Зверобой подошла к прокурору и начала с ним ругаться.

12:14 Судья огласил технический перерыв на 15 минут.

12:10 Слово взял третий адвокат - Олег Веремеенко. Отметим, что он представлял интересы осужденного к пожизненному заключению жителя Николаева Сливоцкого, которого обвиняли в ряде убийстве.

12:03 Сама Зверобой утверждает, что они с Фединой заранее не договаривались угрожать Зеленскому, возражает против формулировки «преступные» и «по предварительному сговору», которая употребляется в тексте подозрения. Она считает, что ее «хотят закрыть», чтобы она не устраивала несанкционированные акции.

11:24 Адвокат Зверобой утверждает, что со стороны его подзащитной были не угрозы, и назвал обсуждение ею вариантов смерти Зеленского «предупреждением».

11:20 Среди обязательств прокурор перечислил то, что Зверобой должна будет прибывать по каждому вызову следователя и суда, не выезжать из Киева и области без разрешения, сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

11:13 Прокурор отметил, что несколько судебно-лингвистических экспертиз установили, что в этом видео действительно содержатся угрозы убийством.

11:10 В то время, как прокурор озвучивает ходатайство, присутствующие в зале периодически смеются. Суд сделал им замечание из-за нарушения порядка.

11:08 Сторона обвинения просит применить к Зверобой наиболее легкую меру пресечения в виде личного обязательства.

11:07 Судья отказал в отводе прокурору.

10:57 Сторона защиты заявила ходатайство, в котором просит рассматривать меру пресечения в Шевченковском райсуде, поскольку там находится орган досудебного расследования - следственный отдел. Для этого адвокат просит передать материалы в апелляционный суд, который определит подсудность производства.

Помимо этого, адвокаты заявили об отводе прокурору. Суд вышел в совещательную комнату для принятия решения.