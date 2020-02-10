Жительница Николаевщины увезла дочь к знакомой на Херсонщину, а та прогнала ее жить на улицу

В Херсонской области полицейские забрали из улицы 14-летнюю девушку из Николаевщины, которую оставила мать у знакомой, но женщина ее прогнала.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Происшествие произошло в городе Берислав, где внимание прохожих привлекла девочка-подросток в грязной одежде. Она просила у людей еду и заходила погреться в магазины. Неравнодушные граждане позвонили в полицию.

Ребенка полицейские отвезли в больницу для обследования. Там девочка рассказала, что недавно переехала с мамой из Николаевской области в город Новая Каховка. Потом мать сказала ей, что возвращается на работу в Николаев, а ее оставила у малознакомой женщины в городе Берислав. Эта женщина выгнала девочку из дома, и она осталась на улице.

- Мы связались с мамой несовершеннолетней, но она объяснила, что не может вернуться к дочери, потому что работает. Поэтому до завершения обследования девочка останется в медучреждении, а затем ее поместят в центр социально-психологической реабилитации детей, - отметил начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Ярослав Шанько.

Напомним, как в Николаеве многодетная мать родила пятого ребенка и выбросила его во двор – мальчик замерз насмерть.