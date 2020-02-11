В Харькове задержали помощницу судьи, которая за взятку обещала повлиять на рассмотрение иска

В Харькове полиция задержала помощницу судьи районного суда, которая требовала взятку за влияние на принятие судебного решения в пользу одного из его участников.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Помощницу судьи задержали во время получения второй части неправомерной выгоды – 10 тысяч гривен. Ранее был задокументирован факт получения ей первого «транша» – 5тысяч гривен. За деньги помощница судьи обещала повлиять на принятие необходимого решения по делу административного судопроизводства.

Задержанной сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее СБУ задержала одесского чиновника Гоструда, который вымогал «откаты» у частных предпринимателей.