ГБР и СБУ пришли в Николаевскую ОГА с обысками по делу о выделении земли Вадимом Мериковым в бытность губернатором

Вадим Мериков и Дмитрий Фалько В понедельник, 10 февраля, сотрудники Центрального аппарата ГБР совместно с СБУ проводят следственные действия в кабинетах Николаевской ОГА в рамках уголовного производства по факту незаконного выделения земельного участка площадью 157 га акватории Бугского лимана.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ОГА.

По словам собеседника издания, речь идет о земельном участке, который в 2015 году своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» для строительства порта. Земельный участок расположен на территории нынешней Галициновской ОТГ.

Отметим, что учредителем ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» является Владимир Фалько, отец экс-депутата Николаевского областного совета Дмитрия Фалько.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту покушения на завладение земельным участком. Данное уголовное производство было открыто в 2018 году тогдашним прокурором Николаевской области Тарасом Дунасом.

В рамках расследования сотрудники полиции провели выемку документов, которые касаются данного распоряжения главы ОГА. Санкцию на изъятие документов полицейские зачитали замглавы ОГА Татьяне Стахевич. На просьбу корреспондента «Преступности.НЕТ» прокомментировать происходящее она ответила отказом.

Напомним, что в декабре 2013 года бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов, а в феврале 2015 года нынешний губернатор Вадим Мериков выдавали распоряжение о выделении в аренду на 49 лет 157 гектаров земли на территории Галициновского сельского совета под строительство порта.

После того, как суд первой инстанции постановил о незаконной регистрации участка акватории за фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько.

В мае 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил распоряжение Вадима Мерикова о передачи земельного участка в аренду ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина».

Стоит отметить, что все решения главы Николаевской ОГА проходят проверку юридического отдела аппарата облгосадминистрации и визируются руководителем этого отделе. Как известно, многолетний руководитель юридического отдела аппарата Николаевской ОГА Светлана Русс в 2018 году была удостоена тогдашним Президентом Украины Петром Порошенко звания «Заслуженный юрист Украины».