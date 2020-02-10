Харьковчанин вызвал патрульных, потому что ему было грустно, и пытался дать им взятку

В Харькове мужчина вызвал патрульных, потому что ему «стало грустно». Также он пытался дать им взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Экипаж патрульной полиции прибыл на жалобу в Немышлянский район Харькова. Мужчина сообщил, что ему стало грустно, и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими. Патрульные сообщили мужчине, что на него составят административный материал за заведомо ложный вызов специальных служб.

При составлении постановления мужчина начал предлагать взятку – 50 долларов. Патрульные ответили категорическим отказом и «неоднократно повторили об уголовной ответственности за предложение взятки». В ответ мужчина попытался положить купюру в карман полицейского. В связи с этим на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель пытался откупиться от патрульных.