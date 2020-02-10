В Николаеве демонстрация ножа на улице стала причиной массовой драки – конфликт прекратил спецназ полиции

Николаевские спецназовцы вечером 9 февраля прекратили массовую драку в Заводском районе. Один из участников драки получил побои, еще один – ножевое ранение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

О массовой драке в районе перекрестка улицы Бузника и проспекта Центральнго в полицию сообщили очевидцы около 19:00. Прибыв на место, полицейские роты полиции особого назначения увидели, как несколько молодых бьют лежащего на земле мужчину.

Спецназовцы прекратили конфликт, после чего выяснили, что пострадавшим является 39-летний николаевец, который сам только ранил ножом прохожего. Граждане, которые стали свидетелями драки, разняли мужчин, вызвали раненому «скорую», а обидчика решили таким образом проучить.

Стало известно, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший увидел незнакомца, который играл с раскладным ножом, поэтому приказал спрятать. Тот требование проигнорировал, из-за чего возник конфликт, а в результате и драка.

Врачи диагностировали у раненого непроникающую резаную рану плеча. За медицинской помощью обратился и второй участник драки. Относительно своего избиения он также обратился с соответствующим заявлением в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицеские изъяли орудие преступления - нож со следами крови и другие вещественные доказательства.

Сведения по данному факту следователи Заводского отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Ожидаются результаты ряда экспертиз. Согласно их выводам приниматься дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, как в Николаеве мужчина под кайфом пристал к посетителям бара и ударил одного ножом в шею. После этого раненый сам пытался догнать обидчика.