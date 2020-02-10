В Ровно СБУ предупредила заказное убийство активиста, который выступал против незаконной вырубки леса и добычи янтаря

В Ровно СБУ предупредила заказное убийство главы одной из общественных организаций, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления «заказал» местного активиста, последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона.

Сотрудники СБУ установили, что активист из-за своей гражданской позиции мешал злоумышленнику наладить сделки по нелегальной добычи янтаря и вырубке лесов. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов.

СБУ задокументировала факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал «киллеру» гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предупреждения убийства имитировали обстановку преступления.

Заказчика задержали в областном центре во время отчета «киллера» перед организатором преступления.

Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого следователями Главного следственного управления СБУ уголовного производства по части 2 пункта 11 статьи 115 («Умышленное убийство, совершенное по заказу») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Спецоперация по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась совместно с Управлениями СБУ в Ровенской и Житомирской областях, бойцами Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, как избиение нардепа от «Слуги народа» в Сумах оказалось инсценировкой СБУ, чтобы предотвратить реальное нападение.