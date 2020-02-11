СБУ установила организатора поджога автомобиля журналистки во Львове – он делал «заказ» через полицейского

В СБУ заявили, что совместно с прокуратурой установили личность мужчины, который обоснованно подозреваются в заказе поджога автомобиля журналистки «Радио Свобода» во Львове.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как известно, поджог автомобиля, принадлежащего журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук, случился в полночь, 30 января. По словам свидетелей, к машине подошел человек с закрытым лицом, который положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежал. Позже СБУ задержала в Одессе вероятного исполнителя поджога.

В заказе преступления подозревается житель Львова, который ранее имел судимость и известный в криминальном мире из-за контрабандных схем и хищения топлива из Львовской железной дороги.

По одной из версий следствия, к организации поджога он привлек сотрудника Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Полицейский подобрал исполнителя и передал деньги за выполненную «работу».

Сейчас предполагаемый организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщено о подозрении и он объявлен в международный розыск.

Решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании возможном заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей. Сотруднику полиции - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительная правовая квалификация преступления по части 2 статьи 347-1 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста») Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области.

Напомним, что ранее в Николаеве ночью неизвестные на стоянке подожгли автомобиль «Lexus».