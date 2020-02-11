Российские пограничники задержали нацгвардейца, который уехал в РФ во время отпуска

Военнослужащего Нацгвардии, который вовремя не вернулся в часть после отпуска, задержали в России, где по нему возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на начальника пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины (Харьков), подполковника Дмитрия Образцова.

«Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был вернуться в воинскую часть 30 января 2020 года, но не прибыл из отпуска, о чем было сообщено военного прокурора Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование», - отметил Образцов.

По его словам, информация о задержании от Госпогранслужбы Украины поступила 3 февраля:

«Есть ссылки о том, что 22 января от пограничной службы ФСБ РФ получено факсимильной связью сообщение о задержании за нарушение режима государственной границы РФ гражданина Украины 1997 года рождения. Документы, удостоверяющие личность, отсутствуют», – сказал Образцов.

Образцов добавил, что 28 января российской стороной сообщено, что в отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы). Как стало известно, делом по нацгвардейца занимается ГБР.

Напомним, как ФСБ завербовала в Сирии крымчанина, чтобы он пошел служить в ВСУ, а потом дискредитировал украинскую армию.