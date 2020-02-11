В Николаеве полицейские поймали на «горячем» вора, который взломал дверь магазина и украл технику

В Николаеве сотрудники полиции охраны оперативно задержали мужчину, который совершал кражу в магазине.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

После полуночи на пульт полиции охраны поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного в Ингульском районе Николаева. Прибыв на место происшествия через две минуты, полицейские охраны обнаружили на указанном объекте следы проникновения – был поврежден профиль металлопластиковых дверей помещения.

Во время блокировки объекта, из помещения магазина выбежал неизвестный с сумкой в ​​руках и пытался убежать. Полицейские охраны задержали мужчину и передали его следственно-оперативной группе Ингульского отдела полиции

В сумке задержанного находилась акустическая система, которую мужчина похитил из магазина.

Задержанным оказался житель Херсонской области 1962 года рождения.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, как в Киеве полиция задержала пьяного мужчину, который проник в магазин и ел там сладости.