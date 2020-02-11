В Николаеве полиция охраны задержала двух парней с «закладками» наркотиков

В Николаеве очевидцы пожаловались в полицию на двух вероятных «закладчиков» и сотрудники полиции охраны задержали двух парней – у обоих нашли наркотики.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

В час ночи на спецлинию «102» поступило сообщение о подозрительных мужчинах, которые предположительно ищут «закладки» с наркотиками. В течение минуты по указанному адресу прибыл наряд реагирования батальона полиции охраны.

Адрес, где неравнодушные граждане увидели подозрительных, а также их приметы, сообщили всем нарядам полиции Николаева. Отрабатывая полученную информацию и прилегающую территорию, полицейские охраны обратили внимание на молодых людей, похожих по описанию в сообщении.

Увидев полицейский автомобиль, оба парня пытались убежать. Полицейские охраны задержали их и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группа Центрального отдела полиции.

Полицейские выяснили, что один человек искал наркотики, а второй - делал «закладки» с наркотическим веществом. Во время проверки у одного из мужчин обнаружили пакетики с кристаллическим веществом белого цвета, внешне похожее на наркотическое, а у второго пакетики-«закладки».

Местных жителей 2001 и 2002 годов рождения доставлены в местный участок полиции.

По одному факту следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по части 1 статьи 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Младшему, 2002 года рождения, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По другому факту начато уголовное производство по части 1 статьи 307 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, как в Николаеве патрульные задержали парня с 30 «закладками» каннабиса.