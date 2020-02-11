Если по делу Шеремета не хватит доказательств, правоохранители как минимум извинятся, - Президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.

Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

- Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум. Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыто, - сказал Зеленский.

По его словам, он не жалеет, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования:

- Есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил «вероятные исполнители», «вероятные убийцы». Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело, - добавил Президент.

Как известно, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.

12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

В январе бывший первый замглавы Администрации Президента Андрей Портнов обнародовал прослушку фигурантов дела. Источник получения записей он не назвал.

Так, на одной из записей Владислав Грищенко – свидетель по делу Шеремета – якобы обсуждает уголовное производство с сотрудником департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.

Кроме того, Портнов обнародовал разговор подозреваемой Юлии Кузьменко с бывшим пресс-секретарем батальона «Днепр-1» Василисой Мазурчук, которая названа женой сотрудника СБУ. На записи женщины обсуждают ликвидацию одного из управлений департамента контрразведки.

После публикации записей Мазурчук на странице в Facebook обнародовала свою переписку со спикером МВД Артемом Шевченко. В ходе общения девушка высказала полиции претензию в «сливе информации» и манипуляциях. Собеседник в свою очередь прямо указал ей на связь контрразведки СБУ и подозреваемых в убийстве журналиста.

«Ваши друзья опера-контрики накосячили, втянули ребят в мокрое и нам кинули расследовать», – написал он, выдвинув предположение, что исполнители заказа не знали, кого будут убивать.

Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на наличие связей с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более 10 сотрудников Службы безопасности Украины.