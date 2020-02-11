Суд назначил психиатрическую экспертизу главному фигуранту дела об убийстве на Аляудском спуске в Николаеве

Обвиняемые Пигарев и Вацман (слева направо) Центральный районный суд Николаева назначил судебно-психиатрическую экспертизу одному из фигурантов по делу об убийстве на Аляудском спуске.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В судебное заседание не явились свидетели, которые еще не были допрошены. В целях экономии процессуального времени, суд должен был приступить к допросу обвиняемых, однако обвиняемые Вацман и Пигарев отказались от дачи показаний. 20-летняя обвиняемая Семерикова заявила, что даст показания после допроса свидетелей, которые не были допрошены.

Прокурор заявил ходатайство о принудительном приводе одного из свидетелей, защитник заявил аналогичное ходатайство в отношении другого свидетеля. Однако, поскольку в материалах дела отсутствует информация о надлежащем уведомлении последних о времени и месте судебного заседания, в удовлетворении ходатайства было отказано.

В суде отметили, что в соответствии с нормами действующего Уголовного Процессуального Кодекса Украины показания свидетелей являются одним из источников доказательств. Обязанность по сбору и предоставлению доказательств возлагается на стороны уголовного производства.

Кроме этого, защитник обвиняемого Вацмана ходатайствовал о назначении его клиенту судебно-психиатрической экспертизы, с целью выяснения, среди прочего, страдал ли последний во время совершения инкриминируемых ему уголовных правонарушений любым психическим расстройством, в результате которого он не мог осознавать или руководить своими действиями.

Указанное ходатайство судом удовлетворено, в заседании объявлен перерыв.

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись.

Напомним, что ранее в суде уже показали видеозапись с обыска дома у фигурантки по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске, а также видео следственного эксперимента с Вацманом. Кроме того, на одном из заседаний были показаны в заседании видео с камер наблюдения АЗС и магазина одежды.

Также в ходе одного из заседаний показали видео допроса обвиняемой Семериковой, на котором она рассказывала, что ее парень якобы пытался остановить нападавшего.