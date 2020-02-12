Полиция расследует возможное хищение чиновниками ДЖКХ Николаева и подрядчиком денег на асфальтировании улицы Садовой

В Николаеве полиция открыла и расследует возможное хищение денег чиновниками департамента ЖКХ и фирмой-подрядчиком при ремонте улицы Садовой, на который выделили более 12 миллионов гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения суда.

«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета совместно с должностными лицами ООО «Компания Евродор» во время выполнения дорожных работ по договору №966 от 16.10.2019 года не придерживались требований проектной документации и технического задания в части выполнения работ, что привело к некачественному выполнению работ по ремонту, техническому обслуживанию дорожной инфраструктуры и связанного оборудования и сопутствующие услуги», – говорится в документе.

27 января дорогу осмотрели и отметили, что на ней уже много асфальтных латок, есть выбоины и расслоение асфальтного покрытия.

Уголовное производство квалифицировали по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Сведения о нем Следственное управление ГУ Нацполиции области внесло в Единый реестр досудебных расследований 10 января.

В суде следователь просил и получил доступ к ряду документов в Николаевском горсовете, которые касаются проведения торгов и ремонта дорожного покрытия.

Отметим, что изначально ДЖКХ огласил тендер на выбор подрядчика для ремонта улицы Садовой с предложением в 12 миллионов 850 тысяч гривен. Победителем выбрали ООО «Компания Евродор», которая согласилась работать за 12 миллионов 785 тысяч 750 гривен. Еще в торгах участвовало ЧП «Строительная фирма «Николаевавтодор» депутата горсовета Сергея Шульгача, которое предлагало сделать работы за 11 миллионов 320 тысяч гривен – это предложение отклонили из-за непредъявленных в срок документов.

«Компания Евродор» зарегистрирована в Доманевке. Ее владельцем с июля 2019 года является Поборознюк Наталья Владимировна. Директор - Мхитарян Игорь Оганнесович.

Стоит добавить, что с момента подписания договора ДЖКХ подписал с «Компанией Евродор» четыре дополнительных соглашения о снижении стоимость работ. Последний такой договор подписан 10 января и в нем указана конечная сумма в размере 9 миллионов 644 тысячи гривен.

Напомним, что асфальт на улице Садовой начал разрушаться уже спустя два месяца после ремонта.