В Мукачево из-за недавней перестрелки отстранили руководство полиции

В связи со стрельбой в Мукачево, руководство полиции города отстранили от обязанностей.

Об этом сообщает местный ресурс Мukachevo.net со ссылкой на главу управления национальной полиции в Закарпатской области Александра Канцидайло.

По его словам сейчас продолжаются 4 служебные проверки. Михаил Петрище ушел на пенсию, пока назначен новый исполняющий обязанности. Другое руководство Мукачевского городского отделения, по словам Канцидайло, тоже отстранено.

Глава полиции Закарпатья отметил, что новое руководство не связано с местным бандитским формированием.

Напомним, 7 февраля, около 10:00 часов на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь. Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.

8 февраля члены банды, которая устроила стрельбу в Мукачево, были задержаны спецназом полиции.