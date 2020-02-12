За подделку паспортов котельных «Николаевоблтеплоэнерго», на которые потратили ₴600 тысяч, инженер по сделке получил условный срок

Инженер частной фирмы за подделку ряд паспортов котельных «Николаевоблтеплоэнерго» в Николаеве и Очакове, который обошлись коммунальному предприятию в 600 тысяч гривен, по сделке с гособвинением получил условный срок.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Ленинского районного суда Николаева.

Главный инженер ООО «Авантес» без проведения осмотров и исследований в феврале 2016 года создал поддельный «Эксплуатационный паспорт теплового хозяйства котельной (топочной) по адресу: ул. Володарского, 41, г. Николаев», который заверил своей подписью и печатью предприятия, в котором работал. Далее он продал его за 500 гривен «неустановленным в ходе досудебного расследования лицам».

С февраля по май 2016 года он еще аналогичным образом продал ряд подобных документов по объектам «Николаевоблтеплоэнерго».

В дальнейшем на основании заведомо поддельных вышеперечисленных эксплуатационный паспортов теплового хозяйства котельной (топочной), было осуществлено безосновательное перечисление денежных средств ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в общей сумме 607 тысяч 320 гривен на счет ООО «Алекс Торг».

Позже прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности по части 2 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»). За преступление стороны согласовали наказание в виде трех лет лишения свободы, но с применением испытательного срока на два года.

В итоге суд утвердил это соглашение, назначив обвиняемому Виктору Сторчаку вышеуказанное наказание.

Напомним, что ранее полиция расследовала уголовное производство относительно экс-директора «Николаевоблтеплоэнерго» Виталия Бородина по факту растраты бюджетных денег. Позже за это производство взялись детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, что 30 ноября 2016 года на комиссии в Николаевском облсовете в присутствии главы ОГА Алексея Савченко полиция объявила о подозрении Виталию Бородину в растрате полумиллиона гривен. Ранее именно это ОКП фигурировало в деле о попытке вывести 600 тысячи гривен с ГКП «Николаевводоканал».

Задержанный Бородин рассказывал, что на работу его принимал бывший скандальный советник экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Ярослав Филатов, который сам признавался, что вмешивается в хозяйственную деятельность коммунальных предприятий, требуя от руководства финансовые документы.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что фамилия Ярослава Филатова всплывала и в связи с громким делом о растрате средств на «Киевводоканале». В 2011 году против бывшего руководителя «Киевводоканала» и депутата Киевсовета Ярослава Филатова открывали уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением. Также известно, что при Ярославе Филатове часть акций «Киевводоканала» была передана в частные руки, но через суды позже ее вернули в коммунальную собственность Киева. Сам Филатов заявляет, что уголовное дело против него – не что иное, как политическое преследование.

Добавим, что в начале ноября 2018 года в прокуратуре сообщили о вручении подозрений бывшим замдиректора и главному инженеру «Николаевоблтеплоэнерго» – их заподозрили в пособничестве в присвоении средств предприятия и служебной халатности, что нанесло ущерб на общую сумму свыше 600 тысяч гривен.

Согласно материалам дела, в 2016 году замдиректора «Николаевоблтеплоэнерго» вступил в сговор с частным предприятием «Алекс Торг» для хищения денег теплоснабжающего предприятия. В феврале 2016 года заместитель директора «Николаевоблтеплоэнерго» подписал с фирмой «Алекс Торг» 61 договор на выполнение работ по разработке и предоставлению технической документации к котлоагрегатам в котельных Николаева и Очакова. Общая сумма по договорам – 617 тысяч 442 гривен. Суд отпустил замдиректора Юрия Сидненко под личное обязательство.