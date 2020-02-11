Житель Очакова, которого суд отпустил под личное обязательство, снова пошел на преступление

Полиция задержала жителя Очакова, который подозревается в ограблении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

10 февраля 42-летний местный житель ворвался в дом знакомого, выбив дверь. В доме находилась только жена домовладельца, нападавший отобрал у нее мобильный телефон и ушел. Женщина обратилась за помощью в полицию. Злоумышленника оперативно разыскали сотрудники уголовного розыска. Мужчину задержали, а телефон вернули владелице.

Злоумышленник уже является подсудимым – в прошлом году он побил и незаконно лишил свободы мужчину. Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а впоследствии – личного обязательства. В этот период он вновь совершил уголовное преступление.

Сейчас за грабеж ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. В ближайшее время суд будет избирать ему новую меру пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный мужчина зашел в банк и попытался отобрать у его работника телефон.