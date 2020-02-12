На жителя Николаевщины открыли уголовное дело за то, что он выращивал коноплю в вазонах

В Бугской ОТГ в Вознесенском районе полиция провела обыск в доме 28-летнего ранее судимого за наркопреступления мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе обыска в доме обнаружили коноплю, которую хозяин высадил в 17 горшках для декоративных цветов и подписал сорт наркорастений. Также нашли около 500 граммов уже готового для употребления каннабиса.

Наркотики изъяли и направили на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта»).

Напомним, что ранее в Николаеве полиция охраны задержала двух парней с «закладками» наркотиков.