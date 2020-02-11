В Сумах СБУ задержала адвоката, которая в течение нескольких месяцев «минировала» суды

Служба безопасности Украины задержала в Сумах анонима на систематических, заведомо ложных сообщениях о якобы минировании государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жительница областного центра, которая работает адвокатом, регулярно, в течение нескольких месяцев, сообщала по линии «102» о минировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Правоохранители задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередного телефонного "минирования" здания суда.

Во время обысков по месту жительства фигурантки дела правоохранители изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, в Киеве россияне организовали ботоферму, которую использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании.