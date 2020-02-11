В Кропивницком спецназ задержал группировку вымогателей, которая угрожала расправой бизнесмену

В Кировоградской области полиция задержала межэтническую преступную группировку, которая занималась вымогательством чужого имущества и угрожала насилием.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

В состав группировки входили трое уроженцев других государств – ранее неоднократно судимых граждан, имеющих устойчивые связи с криминальным миром. 11 февраля мужчины приехали в торговый центр для встречи с жителем Кропивницкого. Сообщники безосновательно требовали от мужчины 20 тысяч гривен и получили часть средств.

С привлечением спецподразделения КОРД группу задержали на месте преступления непосредственно после передачи денег. Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Кировоградской и других областей.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали группу вымогателей, которые требовали от предпринимателя по тысяче долларов ежемесячно.