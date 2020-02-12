В полиции опровергли заявления адвокатов об алиби подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

В полиции опровергают заявления адвокатов Яны Дугарь, подозреваемой в производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета, о наличии у нее алиби в моменты подготовки преступления, которые зафиксировало следствие.

Об этом сообщили в управление коммуникации Национальной полиции Украины.

5 февраля суд продлил меру пресечения Яне Дугар - ночной домашний арест на 60 суток. С разрешения следствия сегодня полиция опровергает заявления, озвученные подозреваемым Яной Дугар и ее адвокатами, а также впервые предоставляет факты, полученные в ходе расследования.

«Во время судебных заседаний и в интервью СМИ и Яна Дугарь, и сторона ее защиты сознательно и бессознательно предоставляли информацию, которая не соответствует действительности, а следовательно прибегали к манипуляциям для создания, в частности, многоуровневого алиби подозреваемого», – отметили в полиции.

Первая попытка манипуляции информацией состоялась при избрании меры пресечения Яне Дугарь: 13 декабря 2019 года адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11 июля 2019 года. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей.

Однако видео с камер наблюдения, использованное для сравнения с изображением Яны Дугарь, на самом деле датированное седьмым ноября 2019 года: и в это время подозреваемая находилась в Украине в городе Покровске. Именно из местного супермаркета были изъяты видеозаписи для исследования.

Эти данные подтверждаются исследованием функций и настроек камер наблюдения и показаниям свидетелей. Просто цифры даты съемки были настроены на камере в таком режиме: сначала месяц - 11-й, то есть ноябрь, а потом уже - день, то есть 7-е число. Поэтому информация о пребывании Яны Дугар за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности.

Вторая попытка манипуляций: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потому никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

Также следователи установили, что в течение 2019 года одозреваемая официально трижды находилась в отпуске: с 1 июля по 13 июля, с 31 августа по 29 сентября и с 9 декабря по 13 декабря.

Однако, в то же время задокументировано, что Яна Дугарь 28 ноября 2019 года была во Львове. Но эта дата никак не вписывается в период официальных отпусков. К тому же, в телефонном разговоре со знакомой она обеспокоенно рассказывает, что на улице ее остановила военная служба правопорядка. Яна Дугарь, в частности, отмечает: «... А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я военный, я здесь на каких правах, ан нет на них. У меня нет ни командировки, ничего, меня просто так отпустили ... ».

Таким образом подтверждается информация, что Яна Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения службы.

Кстати, Яна Дугарь не сказала правды даже о своем первом визите в Киев: она рассказывала, что впервые посетила Киев только в марте 2017 года. Но на личной странице в соцсети подозреваемого следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Независимости, датированное 29 августа 2012 года.

«Сегодня мы впервые публикуем результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года. «Женщина-разведчица, изображена на записях видеокамер, не похожа на Яну Дугарь»: каждый раз и во время судебных заседаний, и во время выступлений в СМИ и подозреваемая, и адвокаты озвучивали этот тезис. Однако в заключении официально проведенного исследования отмечено: женщина-разведчица, изображенная на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь - это одна и та же личность», – подчеркнули в полиции.

При проведении экспертизы использовался, в частности, метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого установлено совпадение следующих общих и частных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губы, форма подбородка, длина носа.

Впрочем, чтобы проверить эту информацию, следователи запланировали ряд следственных действий, однако 20 декабря 2019 года Яна Дугарь отказалась от предоставления каких-либо показаний и проведения любых следственных действий.

В то же время недавно адвокаты Яны Дугарь озвучили информацию о непричастности подозреваемой к совершению правонарушения. При этом они ссылались на исследования с использованием полиграфа, который якобы подтвердил, что: 1) Яна Дугарь не осуществляла любого слежения за местом передвижения журналиста Павла Шеремета; 2) Яна Дугарь не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку к совершению убийства журналиста Павла Шеремета.

Однако неизвестное исследования с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначено и неизвестно кем проведено не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие. Сейчас Яну Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий. В частности речь идет исключительно о фотофиксации наличии камер наблюдения на маршруте движения закладчиков взрывчатки под автомоиль Павла Шеремета, а не за ним самим.

Зато сторона защиты, ссылаясь на полиграф, опровергает информацию о слежке за Павлом Шереметом и обсуждения с Андреем Антоненко подготовки к совершению убийства журналиста.

«Странно выглядит ситуация: подозреваемая отказывается сотрудничать с официальным следствием, а затем затягивает процесс расследования. Но в то же время соглашается на проведение сомнительных исследований, инициированных стороной защиты, результаты которых не являются доказательствами в уголовном производстве», – отметили в полиции.

Напомним, что ранее подобным образом следствие опровергло заявления адвокатов и свидетелей по алиби подозреваемой Юлии Кузьменко.

Как известно, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.

12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

В недавнем интервью Президент Владимир Зеленский заявил, что если в деле убийства журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.