«Получили ₴139 миллионов процентов с депозита в банке»: СБУ разоблачила механизм хищения денег при строительстве ветки метро в Киеве

Служба безопасности Украины разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена на киевский жилой массив Виноградарь.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках расследования уголовного производства следователи СБ Украины провели обыски, в частности в КП «Киевский метрополитен», ОАО «Киевметрострой», в их структурных подразделениях, в АБ «Укргазбанк» и его отделениях, а также по месту жительства должностных лиц организаций.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.

Сейчас исследуется факт возможного завладение организаторами механизма бюджетными средствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе из-за безосновательного размещения 1,7 миллиарда гривен на депозитных счетах в банковском учреждении. По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 миллионов гривен по процентам по депозиту.

Для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами на основании постановлений следственного судьи на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4 миллиарда гривен. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Офисом Генерального прокурора. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что ранее следователи и оперативные работники Службы безопасности проводили обыски в структурных подразделениях ОАО «Киевметрострой», их должностных лиц, а также в отделениях «Укргазбанка» и частных структурах.

В ноябре 2018 года «Киевметрострой» выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве, поскольку компания предложила цену за выполнение работ на 12 млн гривен ниже ожидаемой стоимости. 16 января 2019-го в «Киевметрострое» сообщили, что сроки завершения строительных работ откладываются на год. Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин заявлял, что предприятие катастрофически отстает от графика.

18 декабря сообщалось, что акционеры ПАО «Киевметрострой», которые являются генподрядчиком по строительству метро на Виноградарь, решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав из-за низких темпов строительства.