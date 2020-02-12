В РФ обвиняемый в вымогательстве 10 миллионов экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда после оглашения приговора

Скриншот видео Mash В Москве экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве

Об этом пишет Mash.

Суд приговорил экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова к трем годам заключения, несмотря на 4 стадию рака.

Силовика обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей. У него была тяжелая онкология, защита просила смягчить срок, за это даже выступала сторона потерпевших.

Сразу после вынесения приговора он выхватил наградной пистолет из-за пазухи и выстрелил в себя. Издание отмечает, что он специально просил родных не присутствовать на оглашении. Сейчас следователи восстанавливают весь путь погибшего в суде и выясняют, как он пронес оружие в здание суда.

Напомним, как в РФ подозреваемый в убийстве родной сестры на глазах у полиции выбрался из клетки в зале суда.