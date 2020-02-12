В Николаеве полиция разыскивает свидетелей наезда микроавтобуса на военнослужащего

Полиция разыскивает свидетелей того, как водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz Vario» 10 февраля совершил наезд на пешехода, военнослужащего, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Варваровского моста.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло примерно в 7:20 напротив дома №13 по улице Большой Морской. В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован.

«Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанное автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 063-621-46-34, 102», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование уголовного производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства ДТП, назначен ряд соответствующих экспертиз.

Напомним, как на Николаевщине водитель сбил женщину и уехал – полиция искала виновника ДТП и свидетелей.