В Николаеве подрались пациенты детской больницы – позже отец младшего из них напал на обидчика сына

В Николаеве в понедельник, 10 февраля, в городской детской больнице №2 подрались двое подростков. После этого отец младшего из них напал на обидчика сына.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Днем в палате одного из стационарных отделений Николаевской городской детской больницы между двумя пациентами 11-ти и 16-ти лет возник конфликт. Со слов подростков, в ходе инцидента старший из них обхватил рукой младшего мальчика за шею. Тот, освободившись, в ответ ударил оппонента в лицо. Об этом ребята рассказали медперсоналу и родителями.

С 16-летним юношей в палату пришел разбираться отец второго участника конфликта, и в присутствии других детей ударил несовершеннолетнего в лицо. В защиту старшего парня приехала мать. Поэтому с обеих сторон в полицию поступили заявления от родителей о причинении детям телесных повреждений.

Сотрудники следственно-оперативной группы Заводского отдела полиции опросили участников события, свидетелей и медиков. Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Сейчас идет расследование, в ходе которого полицейские будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле «Колоса» нетрезвый мужчина ударил чужого плачущего ребенка – за это его побили несколько очевидцев.