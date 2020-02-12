На Львовщине полицейские заставили наркомана продавать наркотики, а потом требовали взятки с покупателей, – ГБР

В Львовской области следователи ГБР задержали оперуполномоченного сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков и заместителя начальника одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции за сбыт наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, полицейские заставляли гражданина взять у них наркотические средства и передать их другим наркозависимым.

Полицейские сбывали наркотики ранее судимым лицам и наркозависимым с целью дальнейшего вымогательства от них неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности.

В СБУ добавили, что полицейских задержали при передаче амфетамина и каннабиса ранее судимому наркозависимому, котрого принуждали продавать вещество путем угроз и шантажа. После этого он предоставлял информацию о покупателях полицейским, которые, злоупотребляя служебным положением, искусственно наращивали «результаты» работы отдела.

Уголовное производство квалифицировали по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области. Оперативное сопровождение - управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве следователи ГБР, сотрудники ДВБ Нацполиции и СБУ задержали группу, которая производила и продавала амфетамин. Позже стало известно, что задержанный за распространение наркотиков в Николаеве патрульный распространял амфетамин и среди своих коллег по службе.

Установлено, что преступную группировку организовал 35-летний ранее судимый местный житель, который непосредственно занимался изготовлением психотропного вещества, используя в качестве лаборатории гаражное помещение своего брата. К уголовному делу мужчина привлек двух 27-летних жителей Николаева и 33-летнего старшего сержанта полиции.

Позже суд арестовал с залогом троих наркоторговцев, том числе и патрульного, а еще одного подозреваемого отпустил под домашний арест.