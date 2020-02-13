Глава Черноморской таможни признал, что инспекторов его ведомства подкупали контрабандисты

И.о. начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий признал, что контрабандисты подкупали таможенных инспекторов.

Об этом Шуцкий рассказал в интервью «РБК-Украина».

Напомним, что недавно сформированная Черноморская таможни объединила таможни Николаевской и Херсонской областей, центральное управление ведомства разместили в Херсоне.

- Кроме того, нужно понимать, что контрабанда в Украине строилась не в течение месяца или двух, многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами. У них ресурсов хватит на любую «войну» по отношению к таможне.

- И да, подкупы, к сожалению, тоже имеют место быть, ведь зарплата у инспекторов абсолютна неконкурентная менеджерской работе и не отвечает уровню их знаний, - считает Щуцкий.

Он рассказал, что в среднем зарплата инспекторов на таможне – до 10 тысяч гривен.

- Многие скажут, что немалая сумма, но, поверьте, для противостояния контрабандным потокам, чтобы подготовить специалиста, который разбирается в тонкостях таможенного оформления, уйдет минимум 5 лет работы на таможне. По-моему мнению, ответственность инспектора за результаты работы гораздо выше, чем его зарплата. Кроме того, на этого же инспектора ложится административная и уголовная ответственность… Но не стоит забывать, что и инспектор таможни стоит на защите экономики страны и должен получать достойную зарплату, - отметил начальник таможни.

Он предложил, чтобы при перевыполнении плана на таможне 10% от перевыполненной суммы отдавать на премирование сотрудников.

- Знаете, легко обвинять таможню в коррупции. Вот возьмем, к примеру, Италию. Если вы там были, то замечали, что даже в Риме на рынках массово продаются подделки вещей известных брендов, которые, конечно же, были ввезены контрабандой. Неужели там не борются с этим? Конечно, борются, но честно признаются, что все-таки существуют контрабандные потоки, примерно 30%. И это речь об итальянцах, у которых нет проблем с финансированием, у которых инспектора получают конкурентные оклады, все условия для выявления контрабанды созданы – но проблема не искореняется, и не потому, что там коррупция, а потому, что весь мир этого не может добиться, - сказал глава таможни.

Напомним, что в июле 2019 года руководство николаевского таможенного поста «Константиновка» задержали за вымогательство взятки.