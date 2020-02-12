В суде обвиняемый в вымогательстве взятки экс-начальник райсектора ГСЧС на Николаевщине утверждает, что никаких денег не требовал

Фото с задержания В Центральном районном суде Николаева допросили экс-начальника Веселиновского районного сектора Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Степана Пипко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно обвинительному акту, Пипко, который на тот момент занимал должность начальника Веселиновского районного сектора ГУ ГСЧС, в декабре 2018 года он обнаружил факт возможного осуществления хозяйственной деятельности ООО «А.» в Веселиновском районе без разрешительных документов.

После этого, по версии органа предварительного следствия, он потребовал от директора указанного предприятия о необходимости платить ему 5 тысяч гривен ежемесячно за не совершение им каких-либо действий, направленных на препятствование получению предприятием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и в дальнейшем в осуществлении им хозяйственной деятельности.

Директор фирмы согласился на указанное требование и дальнейшем перечислил на предоставленный ему обвиняемым банковский счет два платежа по 5 тысяч гривен каждый.

Судебное разбирательство указанного производства осуществляется под председательством судьи Дмитрия Тишка.

В судебном заседании был допрошен обвиняемый, который сообщил, что каких-либо требований по получению неправомерной выгоды не выдвигал, зато директор фирмы сам предлагал встретиться и предлагал ему материальную помощь, от которой тот отказывался. Свои встречи и телефонные разговоры с директором ООО объяснил предоставлением последнему консультаций. Также он сообщил, что у него не было полномочий по согласованию и оформлению разрешительных документов и вообще он не был должностным лицом.

Напомним, как на Одесчине СБУ разоблачила на систематических взятках инспектора ГСЧС.