В Николаеве суд приговорил к 12 годам тюрьмы мужчину, который угрожал гранатой на рынке «Колос»

Корабельный районный суд Николаева приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который вырвал чеку из гранаты посреди рынка «Колос».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, инцидент произошел 9 ноября 2016 года. Полицейские задерживали двух подозреваемых в разбойного нападения, во время которого пострадал ребенок. Один из мужчин достал гранату и выдернул из нее чеку. Его задержали, а один из полицейских перехватил гранату и держал предохранительную скобу до приезда взрывотехников на безопасном от прохожих расстоянии.

«Государственным обвинением в суде полностью доказаны все обстоятельства совершения преступления и вина злоумышленника, и, как следствие, приговором Корабельного районного суда г. Николаева он признан виновным совершении уголовных преступлений по ст. 348, ч. 1 ст.263 УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Напомним, как на Харьковщине ветеран-афганец в автобусе обезоружил пьяного мужчину с гранатой без чеки и более часа удерживал ее до приезда полиции.