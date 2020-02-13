Полиция изъяла у жителя Николаевщины высушенные кусты конопли

В Снигиревском районе Николаевщины полиция изъяла у 55-летнего мужчины высушенные кусты конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Снигиревский отдел полиции поступила информация, что местный житель хранит дома наркотики. Полицейские, получив разрешение суда, провели обыск в доме мужчины и обнаружили высушенные кусты наркорастений весом более пяти килограммов. По словам мужчины, наркотики он хранил для собственного употребления.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств»). Ожидаются выводы специалистов, по результатам которых будут решать, привлекать ли мужчину к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее на жителя Николаевщины открыли уголовное дело за то, что он выращивал коноплю в вазонах.