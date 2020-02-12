Пограничники задержали украинца и полячку, которые незаконно пересекли границу, чтобы отметить День святого Валентина

Пограничники задержали молодую пару, которая незаконно пересекла границу из Польши в Украину, чтобы совместно отпраздновать День святого Валентина.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным пограничников, 20-летний харьковчанин работал в Польше:

«Он полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку у девушки не было документов, которые дают право на пересечение границы, он предложил незаконно преодолеть границу».

Внимание пограничников привлек тот факт, что пара несколько дней тщательно планировала маршрут. Теперь иностранку передадут польским правоохранителям, а мужчину ждет ответственность.

Напомним, ранее украинские пограничники задержали 24 мигранта из Азии, которых собирались отправить в Словакию.