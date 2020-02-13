В Киеве полицейский спецназ с погоней и стрельбой задержал вооруженного иностранца на «Range Rover»

В Киеве полицейским пришлось стрелять по колесам внедорожника, водитель которого был с оружием и пытался скрыться.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Во время отработки Днепровского района работники полка полиции особого назначения номер 1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства.

Приблизившись к машине, полицейский заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с сотрудниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.

Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца, при этом его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины.

Однако беглец не реагировал на законные требования и предупреждения полицейских.

В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля.

Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В салоне эксперты обнаружили предмет, похожий на пистолет, который в дальнейшем отправят на экспертизу.

В результате применения оружия никто не пострадал. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения проверки будет дана правовая квалификация события и действиям злоумышленника.

Напомним, как в Киеве полиция с погоней задержала автомобиль, в котором при обыске обнаружили оружие и гранаты.