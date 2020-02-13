В суд направили обвинительный акт относительно первомайского депутата от «Батьківщини» и его сообщника, которые подозреваются во взяточничестве

Тимур Глушко, фото из архива Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины 12 февраля направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Первомайского горсовета от ВО «Батьківщина» Тимура Глушко и его сообщника Симаченко, которые подозреваются в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как известно, 9 сентября 2019 года в Первомайске полицейские задержали депутата местного городского совета при получении взятки в размере 15 тысяч долларов от предпринимателя за влияние на директора местного коммунального предприятия в вопросе аренды земли. Задержанным оказался Тимур Глушко, который на выборах Президента Украины был доверенным лицом кандидата Юлии Тимошенко.

Сейчас обвинительный акт по части 2 статьи 28 части 3 статьи 369-2 Уголовного Кодекса Украины в отношении указанных лиц находится на рассмотрении в суде.

Напомним, 27 марта 2019 года тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко показал видео с депутатом Первомайского городского совета от «Батьківщини» Тимуром Глушко, который якобы обещает решить за деньги вопросы для предпринимателя, связанные с недвижимостью в виде киосков и земельными аукционами.

Глушко в ответ заявил, что запись смонтирована, а принадлежит она якобы гражданину Российской Федерации Андрею Ермаку, чья сестра говорит за кадром.

Позже в Первомайской городской организации «Батьківщина» обвинили руководителя Игоря Химчака в предательстве и попытке дискредитации Юлии Тимошенко, после чего проголосовали за его снятие из должности и назначили вместо него Тимура Глушко.