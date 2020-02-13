Суд дал 6 лет тюрьмы николаевцу, который едва не убил своего брата

В Николаеве суд приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, который едва не убил своего брата.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Николаева.

Согласно приговору суда, 16 сентября 2018 около 12:00 обвиняемый, находился в одном из домов по Херсонском шоссе, где на почве внезапно возникшего конфликта со своим братом, умышленно нанес ножкой от стула с гвоздем один удар в область грудной клетки слева. В результате удара он причинил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения.

Обвиняемый вину не признал.

При назначении наказания, суд учитывал, что обвиняемым совершено тяжкое преступление, что он ранее судимый и совершил преступление имея при наличии неотбытого наказания по предыдущему приговору. Также он характеризуется посредственно, состоит на учете из-за злоупотребления наркотическим средствами и алкоголем, не работает.

Суд посчитал, что с целью исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет.

Напомним, как киевлянин убил свою 16-летнюю дочь после ее возмущения о его пьянстве.