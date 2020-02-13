На Днепропетровщине полиция задержала мошенников, которые на АЗС заправляли автомобили бытовым газом

На Днепропетровщине полиция разоблачила группу мошенников, которые газ для нужд населения продавали через сеть подпольных АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как установило следствие, подозреваемые создали коммерческую структуру, которая через специализированные аукционы дешево скупала сжиженный газ для нужд населения. Также они подавали в органы местного самоуправления поддельные списки обращений граждан негазифицированных районов Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей, которые якобы обратились к ним за помощью.

Затем этот сжиженный газ мошенники продавали через сеть подпольных АЗС уже по рыночным ценам. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба достигает десятков миллионов гривен.

У фигурантов дела изъяты поддельные отчеты по реализации сжиженного газа, «черновые» записи, 15 тыс. долларов и 80 тыс. гривен, незарегистрированное оружие, граната и специализированные автомобили для перевозки сжиженного газа.

Шестерым должностным лицам коммерческой структуры сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - служебный подлог; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованной группой.

Напомним, ранее злоумышленники подделали подпись замминистра финансов, чтобы украсть газа на ₴250 миллионов.