В Винницкой области полицейский избивал и заставлял приседать задержанного – ему объявили о подозрении

В городе Ямполь Винницкой области местная прокуратура сообщила о подозрении сотруднику полиции, который издевался над задержанным.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Утверждается, что, находясь на территории полицейского участка, правоохранитель специально и без причин бил задержанного мужчину резиновой дубинкой, заставлял приседать и угрожал причинением телесных повреждений.

Эти действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения, а ролик распространен в Сети.

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий работником правоохранительных органов.

В суд уже направлено ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде взятия под стражу.

Напомним, на Закарпатье ГБР вручило подозрение патрульным за избиение семейной пары.