В Винницкой области полицейский избивал и заставлял приседать задержанного – ему объявили о подозрении

В городе Ямполь Винницкой области местная прокуратура сообщила о подозрении сотруднику полиции, который издевался над задержанным.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
Утверждается, что, находясь на территории полицейского участка, правоохранитель специально и без причин бил задержанного мужчину резиновой дубинкой, заставлял приседать и угрожал причинением телесных повреждений.
Эти действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения, а ролик распространен в Сети.
Возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий работником правоохранительных органов.
В суд уже направлено ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде взятия под стражу.
Напомним, на Закарпатье ГБР вручило подозрение патрульным за избиение семейной пары.