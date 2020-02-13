В Харькове патрульный обстрелял автомобиль-нарушитель и ранил пассажира – полицейского задержали

В Харькове патрульный обстрелял автомобиль, водитель которого начал убегать, и ранил находящегося на заднем сидении пассажира. Патрульного задержали.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Харьковской области, отделе коммуникации ГУ Нацполиции области и в Государственном бюро расследований.

13 февраля около 3 часов ночи во время несения службы экипажа патрульной полиции поступила информация о том, что трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле «Subaru Forester».

В дальнейшем вышеуказанный автомобиль был обнаружен во время движения. Сотрудники полиции потребовали от водителя остановится, но он не выполнил это требование

Во время преследования вышеуказанного автомобиля, водитель направился в сторону выезда из города, создавал аварийные ситуации и совершил наезд на патрульного, который применил табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

Однако автомобиль скрылся с места происшествия.

После наезда сотрудника патрульной полиции с телесными повреждениями «скорая» доставила в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи. Позже поступил вызов, что в 25-ю ХГКБ обратился гражданин, получивший огнестрельные ранения.

В управлении патрульной полиции по данному факту начато служебное расследование. Как сообщили в ГУНП, информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в ГБР сообщили, что патрульный совершил три выстрела в автомобиль. Пассажир, который находился на заднем сидении, получил два проникающих ранения в спину и в поясницу с разрывом правого легкого. Пострадавший находится в больнице тяжелом состоянии.

Патрульного задержали. Ему вменяют превышение власти или служебных полномочий (часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Киеве в ночь на 7 февраля 2016 года патрульные полицейские в ходе преследования автомобиля BMW открыли огонь по машине из табельного оружия, в результате чего был убит 17-летний подросток.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что подозреваемому патрульному в убийстве пассажира BMW вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 365 («Превышение служебных полномочий»), части 2 статьи 15 («Покушение на преступление») и части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») УК Украины. Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе выразила сожаление по поводу решения судьи о взятии под стражу полицейского Сергея Олийныка, а также заявила о желании, «чтобы это не стало «инквизицией» для полиции.

После смертельной погони в Киеве в 2016 году патрульных полицейских решили обучать стрельбе по колесам.

В апреле 2019 года после смены коллегии судей рассмотрение производства по обвинению Сергея Олейныка начали рассматривать заново.