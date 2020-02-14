Суд лишил водительских прав сразу пятерых николаевцев, которые были пойманы пьяными за рулем

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В Николаеве Ленинский районный суд за неделю лишил водительских прав пятерых человек, которые в нетрезвом виде управляли транспортными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

«Суд лишил всех правонарушителей права управлять всеми транспортными средствами сроком на один год. Вместе они должны уплатить в бюджет 51 тысячу гривен штрафа. Отметим, что постановления суда еще не вступили в законную силу», - указано в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель «ВАЗ», пытаясь скрыться от патрульных, повредил их авто

Вадим Богданов

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