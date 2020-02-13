В суде показали видео с нагрудной камеры николаевского патрульного, которому студент сломал челюсть ударом ноги

В Центральном районном суде Николаева допросили инспектора патрульной полиции, который является свидетелем по делу о нанесении сотруднику патрульной полиции телесных повреждений, а также исследовали видеозаписи, где зафиксирован момент, как подросток ударил патрульного с ноги.

Об этом шла речь в ходе заседания, которое состоялось в четверг, 13 февраля, передаёт корреспондент «Преступности.НЕТ».

Судья допросила свидетеля стороны обвинения Александра Змиевского, который является инспектором управления патрульной полиции и в ту ночь присутствовал на месте инцидента. Как пояснил Змиевский, пострадавший полицейский Владимир Калина является замкомандира батальона. Тогда Калина вызвал его на помощь для оформления административного протокола за пьяное вождение в отношении водителя остановленного «Infinity» Тараса Фомичева, а также попросил привезти алкотестер «Драгер». В связи с тем, что мужчина имел признаки алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, полицейскими было принято решение о задержании Фомичева. Свидетель рассказал, что увидел, как во время того, как задержанного Калина уложил на асфальт, Иванов нанес патрульному удар ногой. После этого парня также задержали и увезли в Центральный отдел полиции, где передали следователю.

На вопрос прокурора Михаила Хомика о том, в какой одежде был он и Калина, свидетель сказал, что они были в форменной одежде, имели нагрудные жетоны, погоны. Помимо этого, тот участок, где произошел инцидент, был освещен фарами автомобилей, которые там стояли.

Касательно того, предупреждал ли его Калина о том, что к Иванову были применены спецсредства, сказать не мог, поскольку на тот момент стоял на расстоянии.

Что касается причины задержания, то, по словам Змиевского, задержали его за мелкое хулиганство, поскольку он нецензурно выражался в общественном месте. Также он добавил, что в райотделе полиции на Фомичева оформили админпротокол и за это правонарушение. Защитник Богдана Иванова попросил суд приобщить оба админпротокола к материалам дела.

Прокурор просил суд отказать в данном ходатайстве, поскольку к нанесению телесных повреждений они не имеют отношения. В свою очередь, суд постановил приобщить их к материалам производства.

Прокурор Хомик Свидетель Змиевский

Во время исследования письменных доказательств судья зачитала результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что Калина получил перелом скуловой кости, ссадины, сотрясение головного мозга. По результатам экспертизы, полицейскому нанесли повреждения средней тяжести, ударов было не менее двух. В свою очередь, адвокат заявил, что по показаниям свидетелей и письменным материалам, удар был один, из-за чего попросил суд допросить в заседании эксперта. Прокурор против этого ходатайства не возражал. В итоге судья постановила обеспечить явку эксперта в следующее заседание. Также адвокат просил в суде допросить и самого отчима Иванова, а также мать студента.

Кроме того, в ходе заседания были исследованы видеозаписи, в том числе с нагрудной камеры Калины, на которых запечатлено, как Фомичев нецензурно выражался и агрессивно себя вел, а также и то, как Иванов ударил с ноги патрульного во время задержания его отчима.

Как известно, в Николаеве полицейские остановили «Infiniti». В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения. Мужчина, который находился за рулем отказался проходить освидетельствование. В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не отреагировал и полицейский начал его задерживать.

Когда патрульный опустил водителя для задержания и начал наклоняться над ним, чтобы надеть наручники, то на него начал бежать пасынок водителя и нанес один удар ногой в лицо. 19-летнего парня также после этого задержали и всех участников конфликта увезли в отдел полиции. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.

Позже суд отправил подозреваемого Иванова под домашний арест с 22:00 до 6:00. На это решение адвокат подала апелляционную жалобу. Защитник просила суд применить к подозреваемому менее строгую меру пресечения в виде личного обязательства. В итоге впелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток для 19-летнего парня.