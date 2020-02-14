Суд в Полтаве заново рассмотрит уголовное дело против мэра Харькова Кернеса за избиение евромайдановцев

Киевский райсуд Полтавы получил для повторного рассмотрения производство относительно мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, обвиняемых в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и истязании двух активистов Харьковского Евромайдана в январе 2014 года.

Об этом сообщил адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает «Укринформ».

«Действительно, 13 февраля, Киевский райсуд Полтавы получил дело Геннадия Кернеса и двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого - для повторного рассмотрения. Дело передано из Полтавского апелляционного суда», - отметил адвокат.

По его словам, рассматривать дело будет судья Владимир Шиян.

Как известно, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

По мнению суда, прокуроры фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривалось уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

После чего в ГПУ заявили, что прокуратура Полтавской области открыла производство о незаконности решения о закрытии «дела Геннадия Кернеса». Также в ведомстве добавили, что Генпрокуратура уже не может расследовать это производство – такая функция есть у нового Государственного бюро расследований. Однако, ГБР еще не работает, поэтому правоохранители решают, кто будет заниматься делом. Руководство ГПУ отказалось наказывать своих прокуроров, которых в суде назвали виновниками закрытия производства.

Напомним, Кернеса и двух его охранников обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 27, части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), частями 2, 3 статьи 27, части 2 статьи 127 («Пытки»), части 2, 3 статьи 27, части 1 статьи 129 («Угроза убийством») Уголовного кодекса.

Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.