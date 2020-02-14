В столичном спортзале мужчина обстрелял из пистолета посетителя, который мешал ему тренироваться

В Киеве в пятницу, 14 февраля, мужчина несколько раз выстрелил в посетителя спортзала, который мешал ему тренироваться.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому.

В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Пострадавшему 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Полицейские устанавливают все обстоятельств инцидента, а также разыскивают правонарушителя с целью задержания.

Напомним, как в Киеве боевик «ДНР» в результате конфликта в одном из баров устроил стрельбу и ранил офицера полиции.