В одесском аэропорту задержали иностранца, подозреваемого в расстреле пластического хирурга в Киеве

В аэропорту Одессы в пятницу, 14 февраля, сотрудники киевской полиции совместно с пограничниками в задержали гражданина иностранного государства, который подозревается в убийстве столичного пластического хирурга.

Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, передает «Интерфакс-Украина».

Как известно, вечером, 2 февраля, на улице Саксаганского в Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Убитым оказался пластический хирург Андрей Сотник, работавший врачом-консультантом в частной киевской клинике DMK.

«Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины», - рассказал в комментарии агентству Крищенко.

В настоящее время, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве, с задержанным проводятся следственные действия.

Напомним, 1 декабря в центре Киева открыли огонь по автомобилю «Range Rover», который принадлежит депутату Киевского областного совета, бизнесмену Вячеславу Соболеву. На момент случившегося в машине находился его трехлетний сын. От полученных травм он умер. 2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Позже выяснилось, что киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, служил в «Правом секторе» и имеет награду от Порошенко.