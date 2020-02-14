В Киеве предотвратили убийство сотрудницы Академии СБУ – её «заказал» бывший муж

Житель Кировоградской области заказал убийство своей жены – сотрудницы Национальной академии СБУ. Сотрудники Службы безопасности Украины инсценировали убийство и задержали его заказчика.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской области ищет киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии СБУ. С женщиной у него продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплате алиментов.

СБУ провела в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего мужчине сообщили о выполнении «заказа». Жизнь жены он оценил в 1 тысячу долларов США. Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и принял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, деньги перечислял через банковские платежные системы. Сотрудники СБУ задержали бывшего мужа в одном из райцентров Кировоградщины сразу после перечисления «киллеру» последней суммы за выполненную работу.

Разоблачение и задержание организатора убийства проводилось совместно с Нацполицией.

Напомним, что ранее на Ровенщине полиция предотвратила другое заказное убийство – тогда женщина не хотела делить имущество с бывшим мужем.