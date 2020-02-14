В Днепре задержали на взятке директора Центра радиационной безопасности – он вымогал деньги у частной клиники

Сотрудники СБУ подозревают руководителя Центра радиационной безопасности и медицинской радиологии Днепропетровской области в получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Владелец одной из частных медицинских клиник приобрел новое рентгенологическое оборудование и должен был получить разрешение для медперсонала на работу с прибором. Он официально обратился в центр, который обеспечивает прохождение специальных курсов по мерам безопасности при работе с рентгеновскими аппаратами. По версии следствия, руководитель контролирующей структуры предложил решить вопрос неофициально. За деньги он гарантировал быстрое прохождение учебного курса и гарантированную сдачу зачетов.

Чиновника задержали в рабочем кабинете при получении 12 тысяч гривен от представителя клиники. Во время обысков по местам работы и проживания чиновника изъяли почти 500 тысяч гривен, вероятно полученных от противоправной деятельности.

По предварительной информации, подозреваемый систематически получал деньги за прохождение курсов безопасности не только от местных медучреждений, но и «помогал» с решением этого вопроса представителям других областей Украины.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд замначальника райотдела полиции, которого задержали за вымогательство ₴12 тысяч.